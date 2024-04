Un clujean a refuzat sa plateasca 24.000 de euro mesterilor. Si-a renovat singur garsoniera din Cluj. Cat l-a costat

Pentru ca renovarile sunt tot mai scumpe, multi romani au ajuns sa invete sa se descurce singuri. Deja s-a ajuns la un pret dublu pe manopera fata de 2020, ceea ce este absurd. In plus, mesterii buni sunt tot mai greu de gasit, unii au decis sa ia trusa de scule in mana si sa se ocupe singuri de finisaje.Ciprian Neag a optat sa faca el renovarea unei garsoniere de 35 de metri patrati, de la parterul unui bloc din Floresti, de langa Cluj-Napoca. El a incercat sa angajeze o firma, dar pana la ... citește toată știrea