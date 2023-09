Padurea Hoia - Baciu este in topul mondial al zonelor in care s-au semnalat fenomene paranormale, fiind inclusa in topul celor mai "inspaimantatoare" locuri din Europa,In topul din 2013, au mai fost incluse Osuarul Sedlec (Kutna Hora, Cehia), Orasul Mortilor (Osetia de Nord, Rusia), Catacombele Capucinilor (Palermo, Italia) sau Dealul Crucilor (Siauliai, Lituania).Un clujean a relatat experienta prin care a trecut in faimoasa padure, vizitata an de an de mii de turisti din afara Romaniei, ... citeste toata stirea