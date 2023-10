Aglomeratia pe Aeroportul Cluj este una foarte mare, fiind extrem de multe zboruri pe zi. In astfel de situatii incidentele pot aparea in orice clipa, iar atentia controlorilor de trafic este pusa mereu la incercare.Un clujean a observat, in 18 octombrie, un incident ciudat pe Aeroportul Cluj. Un avion venea spre aterizare, in timp ce pe pista era altul care se pregatea sa plece. Pilotul care venea spre Cluj a schimbat brusc directia pentru a evita un accident catastrofal. Ei bine clujeanul ... citeste toata stirea