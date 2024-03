Un clujean a strans o colectie de mii de fosile antice, vechi de zeci de milioane de ani. Barbatul le-a adunat de pe dealurile din Cluj si Salaj

Un clujean a strans o colectie impresionanta de fosile de melci si scoici de diferite dimensiuni, cu o vechime de zeci de milioane de ani.Cosmin Giurgiu si logodnica sa, Lavinia Hagau, au luat decizia de a parasi Florestiul, pentru a se muta in Valeni, tot in Cluj, moment in care a inceput si pasiunea pentru colectionat.,,In primavara lui 2020 am inceput sa mergem si sa descoperim dealurile satului. Intr-o zi frumoasa de primavara, din pura intamplare, am dat de niste scoici fosilizate in ... citește toată știrea