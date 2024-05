Un clujean aflat la volan desi era la limita comei alcoolice a fost retinut 24 de ore de politisti si are dosar penal.Astfel, aseara in jurul orei 21 politistii din Floresti au depistat in trafic, pe strada Tautiului, un barbat, de 41 de ani, dupa ce a condus autoturismul sub influenta alcoolului. Din verificari a reiesit ca acesta ar fi condus autoturismul pe strada mentionata, iar la intersectia cu strada Crizantemelor ar fi acrosat un parapet ... citește toată știrea