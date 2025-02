Un clujean ameninta vecinii cu violenta, de invidie: De ce sa aiba ei curte, cat timp el nu are parcare

Un cetatean din Cluj-Napoca, nervos pe faptul ca nu are un loc de parcare aproape de casa sa, a ajuns sa fie plin de invidie pe vecinii sai care au norocul de a avea curte la bloc. Clujeanul a cerut autoritatilor locale sa desfiinteze aceste curti si in locul lor sa construiasca mai multe parcari, iar pentru a se asigura de acest lucru a venit cu amenintari violente.Lipsa parcarilor este o problema pentru toti soferii din Cluj-Napoca, o mare parte dintre acestia avand probleme inclusiv in a-si ... citește toată știrea