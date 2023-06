Un clujean are dosar penal dupa ce a gasit pe jos un card bancar, intr-un parc din oras, si a cheltuit mii de lei in nu mai putin de 144 de plati.E vorba de un barbat de 29 de ani din Cluj-Napoca, ce ar fi gasit un card bancar intr-un parc din centrul Clujului in decembrie 2018. Acesta a fost identificat si pus sub acuzare doar acum; intre timp a cheltuit de pe card suma de 7.700 de lei, in nu mai putin de 144 de plati, fiind atent sa nu depaseasca limita de o suta de lei per tranzactie: in ... citeste toata stirea