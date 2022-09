Un clujean are dosar penal dupa ce a tras cu arma cu aer comprimat inspre casa unui barbat cu care era certat

Un clujean a fost retinut dupa ce a tras cu o arma neletala inspre casa unui bistritean cu care se afla in conflict, dar nu avea autorizatie pentru arma, astfel ca aceasta i-a fost confiscata iar autorului i-a fost intocmit dosar penal.Un clujean de 41 de ani a fost retinut pentru 24 de ore dupa ce s-a deplasat sambata noaptea la locuinta unui bistritean din Lelesti cu care era in conflict, si a tras doua focuri de arma cu pusca cu aer comprimat, inspre locuinta acestuia. In urma celor ... citeste toata stirea