Un clujean are dosar penal pentru violenta in familie si tulburarea linistii publice, a fost retinut si plasat sub control judiciar.In urma cu doua zile, in 7 august, politistii din comuna clujeana Mihai Viteazu au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat, in varsta de 29 de ani, din aceeasi comuna, banuit de savarsirea infractiunilor de violenta in familie si tulburarea ordinii si linistii publice. Din verificarile derulate de politisti a reiesit faptul ca, in ... citeste toata stirea