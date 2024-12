Un clujean avea acasa 20 de kilograme de petarde si artificii. Barbatul de 36 de ani s-a ales cu dosar penal pentru detinere de materiale pirotehnice

Depistat cu 20 kg de articole pirotehnice detinute ilegal in Sacalaia, Cluj. Politia a intocmit dosar penalPolitistii din cadrul Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase au depistat in localitatea Sacalaia, comuna Fizesu Gherlii, un barbat de 36 de ani care detinea in mod ilegal o cantitate de 20 kg de articole pirotehnice din categoriile F2 si F3, in valoare de aproximativ 3.000 de lei.In urma interventiei, intreaga cantitate de materiale pirotehnice a fost confiscata de politisti. ... citește toată știrea