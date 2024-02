Un clujean beat crita si cu permisul suspendat, prins la volan pe strazile din Manastur. Barbatul conducea pe contrasens

Un clujean a fost retinut dupa ce a fost prins de politisti la volan beat si cu permisul suspendat.,,La data de 14 februarie a.c., politistii Biroului Rutier Cluj-Napoca au dispus masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de un barbat de 41 de ani, din acelasi municipiu, depistat la volan sub influenta bauturilor alcoolice si avand dreptul de a conduce vehicule suspendat.", informeaza IPJ Cluj.Cel in cauza a fost oprit de politistii Sectiei 4 Politie Cluj-Napoca la aceeasi data, in jurul orei ... citește toată știrea