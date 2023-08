Un clujean care a acceptat sa cumpere droguri, la o petrecere, si a fost prins cu acestea asupra sa, a fost condamnat la inchisoare pentru detinere de droguri - un an, cu suspendare.Barbatul, un agent de vanzari din Bucuresti care s-a mutat la Cluj, a fost trimis in judecata dupa ce in 16 februarie 2021, in jurul orei 14.30, a fost depistat detinand pentru consum propriu cantitatea totala de 13 grame de cannabis, cantitatea de 2 comprimate care contin ca si substanta activa 3,4 ... citeste toata stirea