Un clujean care a condus rupt de beat o masina cu care s-a rasturnat in decor, accident in care au fost ranite doua persoane pasagere in autoturism, a fost condamnat la un an si jumatate de inchisoare cu suspendare, la doi ani de la fapta.Judecatoria Cluj-Napoca s-a pronuntat in urma cu cateva zile in caz, in 6 februarie. Prin rechizitoriul intocmit in cauza, in 31 ianuarie 2022, s-a dispus trimiterea in judecata in stare de libertate a inculpatului, un tanar din Chinteni, pentru savarsirea ... citeste toata stirea