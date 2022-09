Un clujean care a condus rupt de beat o masina pe al doilea cel mai periculos drum din Cluj, noaptea la ora 1, si a provocat un accident dupa ce a iesit cu masina de pe carosabil, a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare, cu suspendare

Un clujean care a condus rupt de beat o masina pe al doilea cel mai periculos drumd in Cluj, noaptea la ora 1, si a provocat un accident dupa ce a iesit cu masina de pe carosabil, a fost condamnat la un an si patru luni de inchisoare, cu suspendare.Decizia a dat-o Judecatoria Gherla in urma cu cateva zile, in 9 septembrie, si poate fi atacata cu apel in zece zile de la comunicare, dar inculpatul si-a recunoscut deja faptele si a cerut ca judecata sa se desfasoare in procedura simplificata, cu ... citeste toata stirea