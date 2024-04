Un clujean care a distrus masina vecinului, cu care se afla in relatii tensionate, a fost condamnat la 10 luni de inchisoare cu suspendare, pentru distrugere.Fapta s-a petrecut in 13 noiembrie 2021, dar instanta Judecatoriei Cluj-Napoca s-a pronuntat in caz doar in urma cu doua zile. Procurorii au aratat ca in data respectiva inculpatul a degradat autovehiculul apartinand vecinului sau, stationat in zona unui magazin de panificatie de pe strada Dambovitei. "In concret, a lovit cu pumnii si cu ... citește toată știrea