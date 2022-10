Un clujean care a spart cauciucurile a doua masini, frustrat pe faptul ca proprietarii le-au parcat ilegal ingreunand accesul in parcare, a fost condamnat penal pentru distrugere - la amenda penala.Fapta s-a petrecut in Turda, in iulie anul trecut, cand un locatar a distrus prin intepare anvelopele a doua masini, cauzand un prejudiciu de 4.000 de lei. In actele instantei se arata ca in 25 iunie anul trecut inculpatul si-a cumparat o autoutilitara, pe care o parcheaza in spatele blocului pe ... citeste toata stirea