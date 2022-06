Un clujean care a spart cu ciocanul aparate de jocuri de noroc in Floresti beat si suparat ca si-a pierdut banii la "pacanele", condamnat la amenda penala

Un florestean care suparat ca a pierdut sume insemnate la "pacanele" a spart mai multe aparate de jocuri de noroc, cu un ciocan, a fost condamnat la plata unei amenzi penale.Faptele s-au petrecut in 13 ianuarie 2019 si doua zile mai tarziu. In primul caz agresorul s-a deplasat la sala de jocuri dupa ce anterior a consumat bauturi alcoolice. Potrivit declaratiilor sale din cursul urmaririi penale, inculpatul, suparat ca pierduse anterior sume mari de bani la jocurile de noroc, a patruns in ... citeste toata stirea