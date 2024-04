Un clujean care a trait 15 ani in Londra si New York nu a mai suportat Clujul si "aroganta aia ardeleneasca". In ce oras s-a stabilit

Un bucurestean mutat la Cluj a tinut sa contrazica relatarea despre Capitala a unui turist clujean. Acesta spune ca viata in Bucuresti este dura si grea, mai ales daca stai in anumite sectoare.In plus, acesta crede ca cineva care merge in Bucuresti ca turist nu va experimenta problemele orasului, pentru ca nu are timp.De asemenea, un clujean care a locuit 15 ani in New York si Londra nu a rezistat sa revina la Cluj si s-a refugat in Bucuresti, satul de "aroganta aia ardeleneasca". "Eu sunt ... citește toată știrea