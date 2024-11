Un clujean care s-a urcat la volan sub influenta stupefiantelor a fost prins de politisti! Desi avea 3 substante in organism a primit doar amenda

Un tanar de 28 de ani care a scapat doar cu amenda desi a condus sub influenta a 3 droguri diferite.Judecatorii din Huedin au decis ca acesta sa primeasca o amenda penala in valoare de 10.000 de lei, sentinta fiind pronuntata in urma cu cateva zile.Tanarul a fost oprit de politisti in februarie 2023, in jurul orei 22:00, in localitatea Aghiresu, ocazie cu care a fost testat pentru droguri si alcool. Drugtestul a indicat prezenta substantelor, acesta fiind supus ulterior si testelor de la IML. ... citește toată știrea