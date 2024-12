Un clujean care si-a filmat iubita in ipostaze intime si a postat videoclipurile pe site-uri pentru adulti, condamnat la inchisoare

Un barbat din Cluj-Napoca a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce a postat pe internet videoclipuri in care aparea fosta sa iubita in ipostaze intime.Judecatoria Cluj-Napoca a decis joi, 5 decembrie, ca acesta a incalcat grav dreptul la viata privata al tinerei."Inculpatul a postat, fara acordul persoanei vatamate, doua videoclipuri pe platforma fetlife.com, videoclipuri in care aceasta ii realizeaza raporturi sexuale orale inculpatului si in care apare imaginea ... citește toată știrea