Un clujean cauta o soferita blonda care l-a sicanat in trafic, pe strada Oasului: "M-a depasit pe trotuar, a facut gesturi obscene si voia sa ma loveasca"

Un clujean a avut parte de o experienta extrem de neplacuta, in timp ce se deplasa pe strada Oasului din Cluj-Napoca. El a fost sicanat in trafic de o soferita care era sa provoace un accident chiar sub ochii lui, iar acum incearca sa o gaseasca pe femeie pentru a putea fi trasa la raspundere.Barbatul intentiona sa ajunga in comuna Chinteni, insa drumul i-a fost perturbat de o soferita neatenta care i-a taiat calea in sensul giratoriu de la intersectia strazilor Bulevardul Muncii cu Oasului. ... citește toată știrea