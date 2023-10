Spiritul national nu a murit la Cluj! Un clujean reclama administratiei locale ca steagurile din zona Cluj Arena-Sala Polivalenta arata deplorabil. Cei care merg la evenimentele organizate in aceste doua locatii vad insemnele statului rupte si deteriorate."Buna ziua. Stiu ca nu e in zona de gestiune a Primariei, dar va semnalez o reala problema. Cum se poate sa va bateti joc de insemnele statului, in special acum ca se apropie ziua Nationala a Romaniei?Din cate stiu eu, acest lucru intra in ... citeste toata stirea