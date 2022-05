Un clujean cunoscut vrea sa devina proprietarul brandului Cinema Florin Piersic - EXCLUSIV

Matei Miko, patronul agentiei clujene de modele Transilvania Fashion, a depus un dosar la OSIM - Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci pentru a deveni proprietarul marcii "Cinema si teatru Florin Piersic".Cererea lui Matei Miko a fost depusa in aprilie 2022, iar pe durata analizarii acesteia nimeni nu mai poate cere sa devina proprietarul acestui nume, care a devenit unul de referinta in Cluj-Napoca. Cinema Florin Piersic a fost inaugurat in 27 ianuarie 2011, de ziua actorului, inainte ... citeste toata stirea