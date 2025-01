Un clujean dat disparut dupa ce a plecat de acasa de mai bine de un deceniu nu a fost gasit nici acum

Un clujean care a plecat de acasa in 2014, din Dej inspre Cluj-Napoca pentru a-si gasi un loc de munca, nu a fost gasit nici acum; in urma cu doi ani Politia a incercat un raport de imbatranire, caci cea mai recenta fotografie era mai veche de un deceniu, fara rezultat insa. Si acum semnalmentele acestuia apar la sectiunea "Persoane disparute" de pe site-ul Politiei Romane.Dupa ce au cautat mai bine de opt ani fara rezultat un barbat de 39 de ani din Dej care a spus familiei ca pleaca in ... citește toată știrea