Un clujean dat in urmarire internationala pentru mai multe infractiuni a fost gasit in Spania! Barbatul va sta ani buni dupa gratii

Un barbat din Cluj, dat in urmarire internationala a fost adus in tara de autoritati, dupa ce a fost gasit in Spania! Pe numele sau exista un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea.Ieri, 30 decembrie 2024, Politia Romana a adus in tara 2 persoane, pe numele carora au fost emise mandate de executare a unor pedepse privative de libertate.Barbatul din Cluj are 32 de ani si era urmarit international pentru savarsirea infractiunilor de constituirea unui grup infractional organizat si ... citește toată știrea