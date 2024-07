Un clujean de 16 ani a fost arestat preventiv pentru talharie in forma continuata.Aceasta, dupa ce in 5 iulie in jurul orei 17, politistii au fost sesizati despre faptul ca un tanar de 16 ani, din Cluj-Napoca, ar fi incercat sa obtina bani de la doi tineri, prin amenintare cu un "obiect taietor-intepator" dupa cum se exprima anchetatorii, probabil un cutit.Ulterior, in jurul orei 17.30, acesta si-ar fi continuat rezolutia infractionala si ar fi reusit sa obtina, prin aceeasi metoda, de la o ... citește toată știrea