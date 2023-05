Un clujean de 17 ani a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, e acuzat de furt calificat.Acesta a fost retinut pentru 24 de ore in 25 mai de catre politistii din Apahida si banuit de furt calificat dupa ce cu o zi inainte, in 24 mai, politistii au fost sesizati de catre o femeie, in varsta de 60 de ani, cu privire la faptul ca in noaptea de 23 spre 24 mai, intre miezul noptii si ora 2 dimineata, persoane necunoscute ar fi patruns in locuinta ei din Apahida, de unde i-ar fi sustras un ... citeste toata stirea