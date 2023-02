Un clujean de 21 de ani din Floresti a fost identificat si retinut fiind acuzat de furt calificat in forma continuata, cu prejudiciu de mii de euro, dupa ce ar fi furat unelte electrice si o bicicleta.Acesta a fost retinut ieri pentru 24 de ore de politistii din Floresti, banuit de savarsirea infractiunii de furt calificat in forma continuata. Anchetatorii spun ca din cercetari a reiesit faptul ca in perioada 6-8 februarie acesta ar fi patruns in curtile a doua imobile din Floresti, iar din ... citeste toata stirea