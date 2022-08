Un clujean de 21 de ani drogat a lovit din senin o tanara cu pumnul in fata, in Turda.Faptele s-au petrecut in 14 mai anul trecut, seara in jurul orei 21.43, cand doua tinere se deplasau pe jos in centrul Turzii. In dreptul unui parculet de langa o statie de autobuz, dintr-o masina ce tocmai oprise pe sensul opus a partii carosabile a coborat un tanar de 21 de ani, care a trecut strada si a ajuns pe trotuarul pe care se aflau cele doua fete. Fara sa spuna ceva, in jurul orei 21:45, inculptul ... citeste toata stirea