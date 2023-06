Un clujean de 22 de ani a fost arestat preventiv si acuzat de viol dupa ce ar fi constrans o minora de 12 ani sa intretina relatii sexuale la locuinta lui.E vorba de un tanar de 22 de ani din Campia Turzii identificat si retinut pentru 24 de ore de politistii din oras sub acuzatia de viol. Investigatiile politistilor au condus la stabilirea faptului ca in 9 iunie in jurul orei 10, acesta a constrans o minora, in varsta de 12 ani, din judetul Cluj, sa intretina ... citeste toata stirea