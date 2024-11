Un clujean de 24 de ani a fost prins in flagrant delict ieri cu sute de grame de droguri de mare risc pe care voia sa le vanda.Acesta e cercetat sub aspectul savarsirii infractiunilor de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri de risc, pentru consum propriu, fara drept dupa ce ieri a fost prins in flagrant delict, in Cluj-Napoca, in timp ce ar fi detinut, in scopul comercializarii, aproximativ 650 de grame de 4-CMC, considerat drog de mare risc. De asemenea, ... citește toată știrea