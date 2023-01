Un clujean de 24 de ani e cercetat sub control judiciar dupa ce a fost depistat la volan, fara permis, si posibil drogat.E vorba de un tanar de 24 de ani din Cluj-Napoca, cercetat penal sub aspectul savarsirii infractiunii de conducere a unui vehicul fara permis de conducere. Acesta a fost depistat de politisti ieri in jurul orei 16 in timpul deplasarii cu un autoturism pe strada Aurel Vlaicu, iar verificarile efectuate au condus la ... citeste toata stirea