Un clujean de 27 de ani care a provocat un accident in Floresti conducand beat si fara permis de conducere a fost condamnat la inchisoare cu executare in urma cu cateva zile. Dupa accident a incercat sa induca in eroare politistii, spunand ca nu el a condus masina.Inculpatul, care se numeste Lorand Parauan, a fost trimis in judecata pentru infractiunile de conducere a unui vehicul fara permis de conducere si conducerea unui vehicul sub influenta bauturilor alcoolice, dupa ce in 9 mai, ... citeste toata stirea