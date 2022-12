Un clujean de 29 de ani a fost dat disparut ieri dupa ce a plecat la plimbare cu cainele intr-o padure din Bistrita-Nasaud, in apropierea casei de vacanta.Clujeanul este cautat de ieri de politisti, jandarmi, pompieri si voluntari, dupa ce a plecat la plimbare cu cainele intr-o padure din apropierea casei de vacanta din judetul Bistrita-Nasaud si nu a mai revenit. Acesta se numeste Razvan Robert Roba, are 29 deani, e domiciliat in Cluj-Napoca, iar politistii spun ca a plecat ieri in jurul ... citeste toata stirea