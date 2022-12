Un clujean de 29 de ani si-a pus capat zilelor in apartamentul in care era arestat la domiciliu. Apropiatii spun ca a cazut in depresie

Un tanar de 29 de ani din Gherla, judetul Cluj, si-a pus capat zilelor in apartamentul in care era plasat sub arest la domiciliu. Apropiatii spun ca ar fi cazut in depresie dupa ce a fost acuzat de trafic de substante interzise.Un tanar in varsta de 29 de ani din Gherla si-a incheiat socotelile cu viata, marti 13 decembrie. Acesta s-a spanzurat in apartamentul in care era arestat la domiciliu, pe strada Clujului. Politistii s-au deplasat in jurul orei 11:00 la locuinta tanarului, aflat in ... citeste toata stirea