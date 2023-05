Un clujean de 34 de ani a fost arestat preventiv dupa ce a fost prins la volanul unei masini furate, fara permis si beat.Barbatul a fost retinut 24 de ore de politistii de la Biroul Rutier, e banuit de comiterea infractiunilor de conducerea unui vehicul fara permis de conducere, conducerea unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante si furt in scop de folosinta. Aceasta dupa ce in 23 mai barbatul a condus un autoturism pe strada Patriciu Barbu din Cluj-Napoca, unde, pe fondul ... citeste toata stirea