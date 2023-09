Un clujean de 35 de ani a fost arestat preventiv si acuzat de inselaciune dupa ce ar fi vrut sa inchirieze, nereal, un apartament in Cluj-Napoca.In 12 septembrie barbatul, un clujean de 35 de ani, a fost retinut pentru 24 de ore si acuzat de inselaciune de catre politistii de la Sectia 6. Cu o zi inainte, in 11 septembrie, persoana vatamata, respectiv un tanar de 24 de ani, a sesizat faptul ca in perioada 27 - 29 iulie barbatul de 35 de ani l-ar fi indus in eroare prin prezentarea ca ... citeste toata stirea