Un clujean de 39 de ani a disparut de acasa de 8 ani, a plecat din Dej in Cluj-Napoca pentru un loc de munca, nu a fost vazut din 2014

Dupa ce au cautat mai bine de opt ani fara rezultat un barbat de 39 de ani din Dej care a spus familiei ca pleaca in Cluj-Napoca pentru a-si cauta un loc de munca dar n-a mai fost vazut din 2014, politistii au facut o simulare de imbatranire faciala si cer din nou ajutorul clujenilor.Sunt continuate activitatile derulate de politistii din Dej, alaturi de cei ai Serviciului Investigatii Criminale, pentru depistarea unui barbat in varsta de 39 de ani, din Dej, plecat voluntar de la domiciliu in ... citeste toata stirea