Un clujean de 40 de ani a fost arestat preventiv, e acuzat de viol asupra unui minor de 13 ani

Un clujean de 40 de ani a fost arestat preventiv, e acuzat de relatii sexuale cu un minor de 13 ani, profitand de relatia de incredere stabilita in calutate de profesor-meditator.Ieri politistii Biroului de Investigatii Criminale din Cluj-Napoca au efectuat doua perchezitii domiciliare in Cluj-Napoca si Gherla, in cadrul unui dosar penal ce vizeaza un barbat de 40 de ani, banuit de comiterea infractiunilor de viol asupra unui minor, agresiune sexuala asupra unui minor, corupere sexuala a ... citește toată știrea