Un clujean de 58 de ani e cercetat penal pentru violare de domiciliu si agresiune sexuala, a fost arestat preventiv.In urma cu trei zile, in 20 februarie, politistii din Huedin au dispus retinerea pentru 24 de ore a unui barbat de 58 de ani, din comuna Poieni, cercetat pentru comiterea infractiunii de violare de domiciliu si agresiune sexuala. Anchetatorii spun ca in aceeasi zi, dimineata in jurul orei 9, barbatul ar fi agresat sexual o minora de 14 ani, din comuna Poieni, in timp ce aceasta ... citește toată știrea