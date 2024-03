Un clujean de 63 de ani a fost arestat preventiv pentru incalcarea ordinului de protectie

Un clujean de 63 de ani a fost arestat preventiv in urma cu cateva zile pentru incalcarea ordinului de protectie.Barbatul, din comuna Caseiu, a fost retinut de politisti prin ordonanta de retinere pentru 24 de ore in 25 martie, acesta e cercetat in cadrul unui dosar penal talharie si incalcarea masurilor instituite prin ordinul de protectie. Politistii spun ca in ziua respectiva acesta, in timp ce se afla pe un drum public din localitatea Caseiu, si-ar fi abordat sotia, desi avea obligatia ... citește toată știrea