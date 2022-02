Un clujean de 70 de ani, prins beat la volan. Bunicul conducea nestingherit pe o strada din Cluj-Napoca

Un barbat de 70 de ani din Cluj-Napoca este cercetat dupa ce a fost depistat de politistii clujeni in timp ce se deplasa cu autoturismul prin oras, aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice.Politistii din cadrul Sectiei 2 Politiei Cluj-Napoca au depistat, marti, 22 februarie, seara, un conducator auto din municipiu, de aproximativ 70 de ani, in timp ce se deplasa cu autoturismul, acesta aflandu-se sub influenta bauturilor alcoolice. Barbatul se plimba nestingherit prin zona ... citeste toata stirea