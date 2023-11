Un barbat in varsta de 84 de ani a fost dat disparuta, dupa ce a plecat vineri, 17 noiembrie, de acasa si nu s-a mai intors.,,La data de 18 noiembrie a.c, in jurul orei 15.30, Politia municipiului Cluj-Napoca a fost sesizata despre faptul ca la data de 17 noiembrie a c., in jurul orei 22.30, Varga Stefan, in varsta de 84 de ani, din localitatea Floresti, a plecat voluntar de la domiciliu si nu a revenit pana in prezent." transmite IPJ ... citeste toata stirea