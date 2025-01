Un clujean din Apahida a fost retinut in ultima zi de anul trecut pentru tulburarea linistii publice dupa o bataie cu cutite in Apahida

Un clujean din Apahida a fost retinut in ultima zi de anul trecut pentru tulburarea linistii publice.Astfel, in 31 decembrie politistii din Apahida au deschis un dosar penal privind savarsirea infractiunii de tulburarea ordinii si linistii publice, dupa ce in 22 decembrie in juru orei 23 doi barbati, unul de 46 de ani si celalalt de 42 de ani, aflandu-se pe strada Octavian Paler din Apahida, s-au agresat fizic reciproc, utilizand obiecte taietor-intepatoare, generand astfel o stare de pericol ... citește toată știrea