Un clujean din Campia Turzii, dat in urmarire internationala, a fost depistat in Spania, azi a fost adus in Cluj ca sa-si ispaseasca pedeapsa

Un clujean din Campia Turzii, dat in urmarire internationala, a fost depistat in Spania, azi a ajuns in Cluj ca sa-si ispaseasca pedeapsa.Astfel, azi politistii Serviciului de Investigatii Criminale din Cluj au pus in executare un mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea emis pe numele unui barbat de 32 de ani, din Campia Turzii, urmarit international. Acesta fusese condamnat la 5 ani si 10 luni de inchisoare pentru comiterea infractiunii de trafic de droguri de mare risc. Barbatul a