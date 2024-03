Un clujean din Ciucea are dosar penal pentru conducere fara permis si punerea in circulatie sau conducerea unui vehicul neinmatriculat.Aceasta dupa ce ieri in jurul orei 2 dimineata un echipaj de Politie din Huedin l-a oprit pe acesta pentru verificari, in timp ce conducea un autoturism, in comuna Ciucea. In urma verificarilor, politistii au constatat ca acesta avea dreptul de a conduce suspendat, iar autovehiculul figura ca fiind ... citește toată știrea