Un clujean din Floresti a fost arestat preventiv dupa ce a furat o scula de mii de euro dintr-o masina parcata in Cluj-Napoca.Astfel, in 22 octombrie politistii de la Investigatii Criminale, cu sprijinul politistilor a nu mai putin de trei sectii de Politie - sectiile urbane 2 si 7, plus sectia 6 Politie Rurala Floresti - au depistat si retinut un barbat de 30 de ani, banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. Din cercetarile efectuate a reiesit ca, in noaptea de 9 spre 10 octombrie, ... citește toată știrea