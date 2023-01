Un clujean din Huedin, trimis in judecata dupa ce a incendiat o masina cu bricheta

Mai multi tineri din Huedin care au furat acumulatorul dintr-o masina dupa care i-au dat foc, si au rasturnat cu rotile in sus o alta, au scapat de rigorile legii dupa ce proprietarii si-au retras plangerile; unul singur e trimis in judecata pentrudistrugere.Faptele s-au petrecut in 24 octombrie 2020 in jurul orei 20 in Hyedin, in zona denumita popular "Bolic". Noua tineri au aruncat cu pietre si au lovit cu picioarele intr-o masina Citroen ZX si intr-un Opel Corsa, spargand geamurile ... citeste toata stirea