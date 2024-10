Un clujean din Turda a fost arestat preventiv dupa ce si-ar fi batut fosta concubina, dupa ce a intrat prin efractie in casa.Astfel, ieri in jurul orei 2 dimineata Politia din Turda a fost sesizata prin apelul de urgenta 112 de catre o femeie cu privire la o posibila stare conflictuala. Echipajul de politie a intervenit prompt la locul indicat, unde a identificat o femeie de 29 de ani si un barbat de 36 de ani. In urma cercetarilor, s-a stabilit ca barbatul de 36 de ani, cunoscut pentru ... citește toată știrea