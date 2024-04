Un clujean din Turda a fost condamnat ieri pentru santaj dupa ce a amenintat angajatorul cu acte de violenta.Barbatul a fost trimis in judecata in 27 octombrie anul trecut pentru savarsirea infractiunii de santaj, dupa ce persoana vatamata, administratorul unei firme, a depus plangere. Conform actelor de la dosar, persoana vatamata administreaza o firma care are ca obiect de activitate constructii si renovari de imobile. In acest context, in functie de volumul lucrarilor, natura acestora si ... citește toată știrea